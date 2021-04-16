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ATP

Надаль после поражения от Рублева на турнире в Монте-Карло назвал его отличным теннисистом

Испанец отметил, что российский спортсмен одержал заслуженную победу в матче 1/4 финала турнира
Андрей Рублев и Рафаэль Надаль EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Андрей Рублев и Рафаэль Надаль
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 16 апреля. Испанец Рафаэль Надаль после поражения от россиянина Андрея Рублева на турнире в Монте-Карло заявил, что уступил отличному игроку, который заслужил победу. Об этом он написал в Instagram.

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В пятницу Рублев обыграл третью ракетку мира Надаля в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2. Рублев стал пятым игроком в истории, сумевшим победить Надаля на этом турнире.

"Я сегодня проиграл отличному игроку. Я плохо играл, а он был лучше. Никаких оправданий, возвращаюсь к работе", - написал Надаль.

Рублеву 23 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Турнир завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.

Теги
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