Филатов считает, что пенальти в матче "Локомотива" и "Ростова" был назначен справедливо

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пенальти в ворота "Ростова" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) за фол на полузащитнике "Локомотива" Гжегоже Крыховяке был назначен справедливо. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров железнодорожников Валерий Филатов.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой "Локомотива" со счетом 4:1. На 64-й минуте встречи польский полузащитник "Локомотива" упал в штрафной после контакта с Денисом Терентьевым. Главный арбитр Михаил Вилков назначил пенальти, с которого Крыховяк забил третий мяч в ворота "Ростова".

"Ростов" удивил в хорошем плане, был отличный прессинг, и в начале матча защитники "Локомотива" испытывали проблемы с выходом из обороны. С трибуны показалось, что было нарушение на Крыховяке, после просмотра повтора я убедился, что первое впечатление было не обманчиво", - сказал Филатов.

Железнодорожники с 49 очками вышли на второе место в турнирной таблице, обойдя "Спартак", который имеет матч в запасе и в воскресенье дома встретится с "Уфой". "Ростов" имеет в активе 37 очков и идет девятым. В следующем туре столичный клуб 24 апреля сыграет на выезде с идущим на последнем месте "Тамбовом". "Ростов" 25 апреля примет тульский "Арсенал".