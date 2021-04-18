Тарпищев: Рублев проиграл Циципасу в финале турнира в Монако из-за усталости

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев проиграл греку Стефаносу Циципасу в финале турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло из-за усталости и отличной подачи соперника. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 22-летнего грека. Рублев был посеян на турнире под шестым номером, Циципас - под четвертым. Теннисисты пересеклись в седьмой раз, Циципас одержал четвертую победу.

"Циципас в финале был посвежее и подавал здорово, - сказал Тарпищев. - Факт свежести оказался значительным. Циципас по сетке турнира легко прошел, без особых проблем, это главный фактор. У Рублева же в решающей игре не было свежести при исполнении, сказалась усталость".

Рублеву 23 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). Россиянин впервые играл в финале турнира серии "Мастерс".

Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Призовой фонд составляет $2,5 млн. В 2019 году турнир выиграл итальянец Фабио Фоньини. В 2020-м соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Рекордные 11 раз турнир выигрывал испанец Рафаэль Надаль, которого Рублев победил в четвертьфинале.