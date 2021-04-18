Олич: футболисты "Сочи" хотели больше победить в матче с ЦСКА

"Я знал, что сегодня не будет легко, что "Сочи" хорошо играет дома, и мы готовили команду исходя из этого, чтобы в первые полчаса не пропустить. Игорь [Акинфеев] очень хорошо играл, он сумел вытащить несколько мячей, - сказал Олич. - Попробовали после пенальти пойти и забить, моменты были, но, когда пропускаешь второй гол, становится очень тяжело. Могу сказать, что "Сочи" сегодня больше хотел победить".

Олич признал, что ЦСКА лучше играл во второй половине второго тайма. "Но играть так весь матч очень рискованно: мы все силы отправили в атаку, и несколько раз "Сочи" опасно контратаковал. Если бы было еще 15 минут, мы могли бы отыграться, потому что моменты были. Могу сказать, что я вообще не был доволен первый таймом, второй тоже начали не так, как надо", - отметил тренер.

Олич рассказал о работе с командой, которую он возглавил в конце марта. "Я с первого дня в клубе видел, что команда не может через одну-две недели полностью измениться. Но я верю в нее, у нас хорошие футболисты, из сегодняшнего поражения надо извлечь уроки и готовиться к следующей игре", - отметил он.

В следующем туре ЦСКА в гостях встретится с московским "Спартаком" 25 апреля.