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Футбол в России

Тренер "Сочи" Федотов сообщил, что вернулся на скамейку вопреки рекомендациям врачей

Наставник сочинского клуба в матче с ЦСКА руководил командой впервые после перерыва из-за болезни
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 18 апреля. Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов вернулся на скамейку к матчу с ЦСКА, несмотря на то, что врачи рекомендовали ему еще оставаться дома. Об этом он рассказал журналистам.

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"Сочи" в 26-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги обыграл ЦСКА дома со счетом 2:1. Федотов из-за ангины пропустил три матча.

"Я в своей карьере с таким не сталкивался - было разное, но так долго я никогда не находился вне команды. И сегодня врачи мне рекомендовали еще воздержаться, но уже было невозможно находиться вдали от команды, - сказал Федотов. - Думаю, что это наносит еще больший урон организму, поэтому мы сегодня были все вместе. Когда меня не было, команда все равно полностью отдавалась, просто не получалось у нее достичь результата".

В следующем туре "Сочи" на выезде сыграет с "Уфой" 25 апреля.

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