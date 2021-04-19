Колосков: создание футбольной Суперлиги не должно отразиться на чемпионате России

Ранее стало известно, что 12 европейских топ-клубов, в том числе "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Реал", объявили о создании Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

"Никак не отразится, поскольку ни одной нашей команды не предвидится в Суперлиге, - ответил Колосков на вопрос о влиянии появления Суперлиги на чемпионат России. - То, что у нас есть лучшее, останется у нас. Также не думаю, что в будущем наши клубы попадут в Суперлигу".

По словам Колоскова, появление нового турнира негативно отразится на европейском футболе. "Дело в том, что ситуация не новая, она обсуждается на протяжении примерно 10 лет. Началось это еще при [Леннарте] Юханссоне (президенте УЕФА с 1990 по 2007 годы - прим. ТАСС), мы этой темой занимались, сумели доказать инициаторам этой идеи, что создание Суперлиги приведет к краху футбола, к его обнищанию, разделению в большей степени. Полностью ликвидируется так называемый принцип солидарности - когда богатые помогают бедным", - продолжил он.