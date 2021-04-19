Колосков: создание футбольной Суперлиги не должно отразиться на чемпионате России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Планирующееся образование футбольной Суперлиги не должно повлиять на проведение чемпионата России. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший президент РФС и вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.
Ранее стало известно, что 12 европейских топ-клубов, в том числе "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Реал", объявили о создании Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.
"Никак не отразится, поскольку ни одной нашей команды не предвидится в Суперлиге, - ответил Колосков на вопрос о влиянии появления Суперлиги на чемпионат России. - То, что у нас есть лучшее, останется у нас. Также не думаю, что в будущем наши клубы попадут в Суперлигу".
По словам Колоскова, появление нового турнира негативно отразится на европейском футболе. "Дело в том, что ситуация не новая, она обсуждается на протяжении примерно 10 лет. Началось это еще при [Леннарте] Юханссоне (президенте УЕФА с 1990 по 2007 годы - прим. ТАСС), мы этой темой занимались, сумели доказать инициаторам этой идеи, что создание Суперлиги приведет к краху футбола, к его обнищанию, разделению в большей степени. Полностью ликвидируется так называемый принцип солидарности - когда богатые помогают бедным", - продолжил он.
"Потом при [Мишеле] Платини (президент УЕФА с 2007 по 2016 годы - прим. ТАСС) эта идея еще раз возникла. Ему даже приходилось выступать в Еврокомиссии, Европарламенте, объясняя, к чему это все приведет. Потом еще раз - уже ФИФА вступилась и сказала, что она категорически против, что будет принимать меры к этим клубам", - добавил Колосков.
Нынешняя ситуация отличается от предыдущих наличием реальной опубликованной структуры о проведении соревнования и принципах отбора, отметил Колосков. "Но мы опять видим реакцию негативную - и руководства УЕФА, и руководства ФИФА. Более того, премьер Великобритании Борис Джонсон выступил с тем, что это категорически неприемлемое решение. УЕФА грозит дисквалификацией и отстранением футболистам этих клубов, и впереди я представляю, что будет очень жесткая борьба", - подчеркнул он.