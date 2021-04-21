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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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"Атлетико" и "Интер" объявили о выходе из Суперлиги

Ранее было объявлено об изменении регламента турнира
Футболисты "Интера" EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Футболисты "Интера"
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 21 апреля. Испанский футбольный клуб "Атлетико" сообщил, что намерен выйти из состава участников Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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"Совет директоров мадридского "Атлетико", собравшийся в среду утром, принял решение официально сообщить Суперлиге и остальным клубам-основателям о решении не оформлять свое участие в проекте. Для клуба важна гармония между клубом и нашими болельщиками. Футболисты и тренерский штаб полностью поддержали наше решение о выходе из состава участников Суперлиги", - говорится в сообщении.

Позднее о выходе из состава Суперлиги объявил итальянский "Интер".

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже во вторник все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги.

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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