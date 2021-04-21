"Ак Барс" ведет переговоры о новом контракте с хоккеистом Зариповым

КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Ак Барс" ведет переговоры о подписании нового контракта с нападающим Данисом Зариповым. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

Ранее Зарипов заявил, что не планирует завершать карьеру. "С Данисом все в процессе. Это наш кумир, наша звезда, наш пятикратный обладатель Кубка Гагарина, по нему отдельный вопрос", - сказал Якубов.

"Если он захочет остаться в клубе не как хоккеист, думаю, что ему могут предоставить такую возможность", - отметил он.

Также генеральный менеджер "Ак Барса" сообщил, что у команды есть желание сохранить форварда Станислава Галиева и существует возможность возвращения в команду нападающего Джастина Азеведо. Он отметил, что вратарь Эмиль Гарипов не вернется в "Ак Барс", так как у него есть договоренность с другой командой. Кроме того, Якубов сообщил, что защитник "Северстали" Кирилл Адамчук вернется в казанский клуб.

Зарипову 40 лет, он является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах - в составе "Ак Барса", в 2014 и 2016 годах - в составе "Металлурга"). В составе сборной России трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014). В нынешнем сезоне Зарипов провел 40 матчей, в которых набрал 23 (7 шайб + 16 передач) очка при показателе полезности "+12".