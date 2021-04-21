Итальянский "Милан" объявил о выходе из Суперлиги

"Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру, в интересах клуба и наших собственных болельщиков. Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий. Тем не менее голоса и обеспокоенность болельщиков по всему миру были четко выражены по поводу Суперлиги, и "Милан" должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта", - говорится в сообщении.

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси", а также испанский "Атлетико" и итальянский "Интер".

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.