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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" победил "Барселону" в первом матче плей-офф баскетбольной Евролиги

Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 76:74
Баскетболисты "Зенита" Тарик Блэк и "Барселоны" Кори Хиггинс EPA-EFE/Enric Fontcuberta
Описание
Баскетболисты "Зенита" Тарик Блэк и "Барселоны" Кори Хиггинс
© EPA-EFE/Enric Fontcuberta

ТАСС, 21 апреля. Баскетболисты петербургского "Зенита" обыграли испанскую "Барселону" со счетом 76:74 в первом матче четвертьфинала Евролиги. Встреча прошла в Испании.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник "Зенита" Кевин Пангос, набравший 19 очков и отдавший девять передач. У "Барселоны" больше всего очков набрал центровой Брэндон Дэвис (18 очков и 9 подборов).

Ранее в среду ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл турецкий "Фенербахче" (92:76).

"Зенит" повел в серии до трех побед со счетом 1-0. Следующий матч команды проведут 23 апреля в Испании.

"Зенит" занял восьмое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Барселона" стала первой. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные "Химки" заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата, ЦСКА финишировал вторым.

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