{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Перес: проект футбольной Суперлиги в настоящее время находится в режиме ожидания

В понедельник о создании Суперлиги объявили 12 европейских топ-клубов, однако на следующий день на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций ее покинули девять команд
Президент "Реала" Флорентино Перес AP Photo/Francisco Seco
Описание
Президент "Реала" Флорентино Перес
© AP Photo/Francisco Seco

ТАСС, 22 апреля. Проект футбольной Суперлиги на данный момент находится в режиме ожидания. Об этом заявил глава организации и президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, комментарий которого приводит журналист спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо.

На эту тему
Футбольная Суперлига несет потери. В проекте осталось всего три топ-клуба
Футбольная Суперлига несет потери.

"Могу подтвердить, что проект Суперлиги в настоящее время находится в режиме ожидания", - заявил Перес.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже во вторник на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а в среду из ее состава вышли "Атлетико", а также "Интер" и "Милан".

Теги
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
Перес: "Реал", "Барселона", "Ювентус" и "Милан" продолжают переговоры по Суперлиге
В понедельник о создании Суперлиги объявили 12 европейских топ-клубов, однако на следующий день на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций ее покинули девять команд, включая "Милан"
Читать полностью