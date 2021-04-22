Корстин объяснила причины изменений в календаре плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Причиной изменений в календаре плей-офф Единой лиги ВТБ является активное участие российских клубов в финальных стадиях баскетбольных еврокубков, где также были изменены даты проведения матчей. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

В четверг стало известно об изменениях календаря Единой лиги ВТБ, согласно которым плей-офф турнира стартует 10 мая и закончится не позже 14 июня. Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед с 10 по 15 мая. Первый матч дома проведет команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате, ответная встреча пройдет на паркете другой команды, при необходимости третий матч примет первая команда. Полуфинальные и финальная серии будут играть до трех побед в классическом формате: первые два матча и, если понадобится, пятая игра серии состоятся на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном сезоне.

"В лиге ВТБ поменялись даты плей-офф, так как Евролига изменила сроки проведения "Финала четырех". Также наши клубы - ЦСКА, УНИКС, "Зенит", "Нижний Новгород" и "Парма" активно задействованы во всех финальных стадиях европейских соревнований, - объяснила изменения Корстин. - Все серии изначально были до трех побед, но теперь нам пришлось урезать четвертьфинальную серию - сделать ее до двух побед".

"У нас было несколько вариантов проведения серий, и мы предоставили их на выбор клубам. Первая схема "1+2", когда серия начинается на площадке команды, занявшей более низкое место в регулярном чемпионате. Вторая - "1+1+1", когда серия начинается на площадке команды, стоящей выше в таблице. В итоге большинство проголосовало за второй вариант", - добавила генеральный директор.

Помимо этого, Корстин рассказала об изменениях в распределении призового фонда между клубами за продажу билетов по итогам сезона. "Также хочу отметить, что у нас есть премиальный фонд по итогам сезона, и в частности предусмотрен бонус за победу в маркетинговом чемпионате - мы смотрим на посещаемость и продажу билетов, но так как этот сезон проходит в пандемию, это все сложно просчитать, и в целом было бы несправедливо и нелогично кого-то выделять. Поэтому эту премию мы разделим равномерно среди всех клубов Единой лиги, и они получат порядка 827 тыс. рублей", - сообщила она.

"Наши серии 1/4 и 1/2 финала плей-офф зажаты между финалом Лиги чемпионов и "Финалом четырех" Евролиги, а закончить чемпионат нам надо до 15 июня по рекомендации Международной федерации баскетбола (FIBA). При этом наш главный финал пройдет после всех европейских турниров и обещает быть зрелищным и непредсказуемым", - заключила Корстин.