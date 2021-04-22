Смирнов прокомментировал утверждение музыки Чайковского заменой российскому гимну на Играх

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов считает, что музыка Петра Чайковского, утвержденная в качестве замены гимна на Играх в Токио и Пекине, узнаваема во всем мире. Таким мнением Смирнов поделился с ТАСС.

В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и Пекине.

"Аккорды первого концерта узнаваемы не только российскими болельщиками, они известны во всем мире. И на конкурсе Чайковского этот концерт обязательно исполняется, он прославился еще со времен участия Ван Клиберна, одного из его первых победителей. Конечно, придет время, когда у нас будет наш гимн, а сейчас хочется, чтобы музыка Чайковского звучала на Играх как можно чаще", - подчеркнул Смирнов.

На вопрос ТАСС, чье исполнение первого концерта Чайковского наиболее близко Смирнову, он рассказал: "Мацуев мне особенно близок и понятен. В свое время он был одним из одаренных молодых людей, которых ОКР пригласил на Игры в Атланту - он был нашим гостем".