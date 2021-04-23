Власти Баварии дали согласие на проведение матчей Евро со зрителями

ТАСС, 23 апреля. Сценарий проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2021 года в Мюнхене выглядит реалистичным. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

На эту тему

Сообщается, что власти Баварии дали согласие на проведение игр со зрителями. Ожидается, что "Альянц-Арену", вмещающую 75 тысяч зрителей, смогут заполнить до 14,5 тыс. болельщиков.

Окончательное решение по городам - хозяевам чемпионата Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет в пятницу. На данный момент готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом остается проведение матчей в Мюнхене и Дублине.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.