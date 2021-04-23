"Газпром Арена" решит вопрос расходов из-за дополнительных игр Евро с УЕФА и оргкомитетом

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Газпром Арена" урегулирует вопрос по расходам в связи с проведением трех дополнительных матчей чемпионата Европы с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и оргкомитетом российской части турнира. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Газпром Арены" Владимир Литвинов.

В пятницу УЕФА сообщил, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира - три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов.

"Естественно, вырастут расходы, и на операционную деятельность, и на сопутствующие мероприятия, - сказал Литвинов. - Но это мы будем урегулировать с соответствующими лицами - с УЕФА и с локальной организационной структурой, с органами государственной власти города".

"Пока в какой пропорции это увеличится не могу сказать, поскольку мы только недавно проговорили все аспекты, связанные с переносом матчей к нам, и сейчас находимся, скажем, в стадии оценки происходящего, в том числе с точки зрения организационных каких-то вещей, также технических и, естественно, финансовых".

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.