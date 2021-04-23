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Хоккей в России

Московское "Динамо" стало победителем Молодежной хоккейной лиги

Пятый матч финальной серии против ярославского "Локо" завершился со счетом 7:5 в пользу бело-голубых

ТАСС, 23 апреля. Московское "Динамо" стало чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В финальной серии плей-офф команда победила со счетом 4-1 ярославский "Локо".

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В пятом матче серии, который прошел на арене в подмосковном Красногорске, подопечные Ярослава Люзенкова одержали победу со счетом 7:5. У бело-голубых шайбы забросили Иван Дидковский (5-я минута), Максим Махрин (6), Дмитрий Злодеев (20), Владислав Михайлов (22), Александр Кисаков (31), Дмитрий Рашевский (55) и Андрей Прибыльский (60). В составе железнодорожников отличились Даниил Тесанов (23, 55, 59), Роман Бычков (34) и Павел Тютнев (38).

"Динамо" впервые в истории стало обладателем Кубка Харламова. В активе команд системы "Динамо" теперь есть чемпионские титулы МХЛ, а также Континентальной (2012, 2013) и Высшей (2017) хоккейных лиг.

МХЛ проводится с сезона-2009/10. Самой титулованной командой является "Локо", становившийся обладателем Кубка Харламова трижды.

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