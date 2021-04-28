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КХЛ

Тренер "Авангарда" Хартли заявил, что команда заслужила победу в Кубке Гагарина

В финальной серии омский клуб обыграл московский ЦСКА
Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли
© Станислав Красильников/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 апреля. /ТАСС/. Игроки омского "Авангарда" заслужили победу в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), они работали блестяще на протяжении всего сезона. Об этом ТАСС заявил главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

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В среду "Авангард" обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Счет в финальной серии до четырех побед стал 4-2 в пользу омичей.

"Ключевой момент матча - когда мы выстояли втроем против пятерых, - сказал Хартли. - У нас великолепная команда, я ей горжусь, это все мои эмоции. Все без исключения игроки отработали блестяще на протяжении всего сезона. Я считаю, что мы заслужили этот результат, я очень рад".

До этого сезона омский клуб играл в финале в 2012 и в 2019 годах, уступив московскому "Динамо" (3-4) и ЦСКА (0-4) соответственно.

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