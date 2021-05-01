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ММА

Боец ММА Магомедшарипов перенесет операцию

После этого он примет решение относительно продолжения карьеры

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов перенесет операцию. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Как ранее сообщал ТАСС, Магомедшарипов может завершить карьеру.

"Забит перенесет операцию. После этого будет принято решение относительно карьеры", - сказал собеседник агентства.

В апреле россиянин был исключен из рейтинга UFC. До этого 30-летний Магомедшарипов занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.

Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение.

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