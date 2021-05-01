Всемирная федерация следж-хоккея одобрила эмблему и флаг российской команды на ЧМ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Всемирная федерация следж-хоккея одобрила название, эмблему, флаг и экипировку российской команды на чемпионате мира 2021 года, который пройдет в чешской Остраве. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Российские чемпионы Паралимпиад в Токио и Пекине будут награждаться под музыку Чайковского

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

"Название, эмблема, флаг, гимн и экипировка, предложенные ПКР Всемирной федерации следж-хоккея, были одобрены. У федерации нет никаких претензий к ее использованию в соответствии с условиями, установленными в решении CAS", - сказал Рожков.

Вместо национального гимна в честь сборной России будет звучать фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Экипировка российской команды будет содержать цвета российского флага.

Чемпионат мира пройдет с 19 по 26 июня. В турнире примут участие восемь сборных. Команды, занявшие первые пять мест, пройдут квалификацию на Паралимпийские игры 2022 года в Пекине. Оставшимся трем командам предстоит принять участие в квалификационном турнире, который пройдет позже.