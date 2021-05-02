"Рубин" и "Сочи" рвутся в еврокубки. Итоги игрового дня в Российской премьер-лиге

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Первый игровой день 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ознаменовался победами казанского "Рубина" и "Сочи" над московским "Динамо" и "Краснодаром" соответственно, а также потерей очков столичным ЦСКА в матче с "Уфой" и поражением грозненского "Ахмата" от волгоградского "Ротора". Казанский и сочинский клубы повысили свои шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона, а вот армейцы и динамовцы в этой гонке становятся догоняющими.

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"Рубин" на своем поле победил "Динамо" со счетом 2:0, отличились Джордже Деспотович и Хван Ин Бом. На 54-й минуте главный арбитр Виталий Мешков после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку за грубое нарушение защитнику "Рубина" Илье Самошникову. "Динамо" потерпело второе поражение подряд в РПЛ, в предыдущем туре подопечные Сандро Шварца проиграли дома подмосковным "Химкам" (0:1). "Динамо" с 46 очками после 28 игр занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, "Рубин" идет на четвертой позиции, которая дает право в следующем сезоне сыграть в Лиге конференций. На послематчей пресс-конференции главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отказался комментировать эпизод с красной карточкой защитника Самошникова. "Большая и эмоциональная игра, поэтому эмоции превалируют над разумом, - сказал Слуцкий. - Я очень горд, что каждый футболист, который был на футбольном поле, делал максимум, чтобы добиться положительного результата. Я не хочу комментировать [судейство], потому что я перегибаю палку, все, что я хотел, я сказал, в своем мнении только утверждаюсь". Шварц после игры отметил, что во втором тайме команде не хватало энергии и структуры. "Мы хорошо начали, хорошо вошли в игру, создали достаточно много моментов, чтобы забить гол, считаю, что 20 минут мы контролировали игру, доказательством того является хороший удар [Даниила] Лесового в перекладину, - сказал немецкий специалист. - К сожалению, не удалось забить ни в том моменте, ни в других, что мы создали, "Рубину" же в первой атаке удалось сразу же забить гол. Что касается второго тайма, мы сыграли не в свой футбол, мы недовольны результатом, нам нужно извлечь урок и не повторять моментов, которые сегодня были". "Сочи" рассчитывает хотя бы на четвертое место "Сочи" победил в гостях "Краснодар" со счетом 3:1, в составе победителей дважды отличился полузащитник Кристиан Нобоа, еще один гол на счету нападающего Антона Заболотного, у хозяев мяч забил Дмитрий Стоцкий. "Краснодар" доигрывал матч вдесятером - на 79-й минуте за второе предупреждение был удален Реми Кабелла.

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"Сочи" одержал третью победу подряд в РПЛ, ранее клуб в гостях обыграл "Уфу" (3:2) и дома победил ЦСКА (2:1). Сочинцы с 49 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ и уступают идущему четвертым "Рубину" по дополнительным показателям. "Краснодар" потерпел второе поражение после назначения на пост главного тренера Виктора Гончаренко 6 апреля. Краснодарцы с 38 очками после 28 игр занимают десятое место в таблице. Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал ТАСС, что в клубе рассчитывают завершить сезон хотя бы на четвертом месте. "Очень красивые голы, все парни отдались полностью, поэтому заслуженно победили, непростая игра была, - сказал Рубашко. - "Краснодар" - очень приличная команда, поэтому тут вдвойне хорошее впечатление от того, что вырываем такие победы. Какое место будет положительным? Мы все прекрасно понимаем, какое нам нужно место. Имеется ли в виду хотя бы четвертое? Хотя бы". ЦСКА может остаться без еврокубков ЦСКА дома сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1. Счет в матче на 66-й минуте открыл полузащитник "Уфы" Филип Мрзляк, в составе хозяев отличился нападающий Федор Чалов (71). Для 23-летнего форварда ЦСКА этот гол стал первым в чемпионате России в 2021 году, последний раз он забивал 17 декабря 2020 года в гостевом матче с "Ростовом" (3:0), когда оформил хет-трик.

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После первого тайма не смог продолжить игру полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который получил травму. Главный тренер армейцев Ивица Олич рассказал, что повреждение хорватского футболиста, возможно, серьезное. "У Влашича проблема с коленом. Завтра будет обследование, возможно, травма серьезная", - сказал Олич пресс-службе армейского клуба. На счету Влашича 11 голов и пять результативных передач в 26 играх нынешнего сезона РПЛ. На 87-й минуте главный судья матча Василий Казарцев после консультации с видеоассистентом не стал назначать пенальти в ворота гостей. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил газете "Спорт-Экспресс", что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). "В конце матча было спорное решение по неназначенному пенальти, будем обращаться в ЭСК, в других матчах за подобные эпизоды ставили пенальти", - сказал Бабаев. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что команда заслужила ничью с ЦСКА. "Ничья по игре, я думаю, что футбольный бог рассудил все правильно, по-другому здесь нельзя, - сказал Газизов журналистам. - Может быть, могло повезти, но все равно мы заслужили ничью, мы ее получили. Поздравляю болельщиков "Уфы", хотел бы отметить фанатов, которые были на матче, они поддерживали команду". Армейский клуб продлил серию без побед во всех турнирах до четырех матчей. ЦСКА с 47 очками после 28 игр занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, отставание от идущего четвертым "Рубина" составляет два очка. "Уфа" имеет в активе 21 очко и занимает предпоследнюю, 15-ю строчку. Волгоградский "Ротор" прервал серию из шести поражений подряд в РПЛ, обыграв дома грозненский "Ахмат" со счетом 1:0. Клуб поднялся на 14-е место (21 очко) в турнирной таблице, которое позволяет принять участие в стыковых матчах за право участвовать в следующем сезоне РПЛ. "Ахмат" располагается на 11-й позиции, в активе клуба 36 очков.