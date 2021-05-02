Тренер россиян прокомментировал разгром чехов на юниорском чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 2 мая. Сборной России по хоккею удалось выдержать удар и продолжить гнуть свою линию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди юниоров (игроки не старше 18 лет) против команды Чехии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиян Альберт Лещев.

Сборная России по хоккею со счетом 11:1 обыграла чехов в матче юниорского чемпионата мира

"Хочу поздравить ребят с хорошей игрой. Это был довольно жесткий матч, но мы смогли выдержать удар и продолжить гнуть свою линию, - сказал Лещев. - Дисциплина всегда находится на первом месте. Есть такое выражение - "дисциплина бьет класс", и мы пользуемся этим девизом".

Главный тренер сборной России сообщил, что с Владиславым Сапуновым, попавшим под жесткий силовой в третьем периоде, все в порядке. "По поводу вратаря [на четвертьфинальный матч] мы подумаем. С Сапуновым все в порядке, он готов играть", - добавил Лещев.

Сборная России набрала девять очков в четырех матчах и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице группы B. Позднее в воскресенье в заключительном матче группы сыграют финны (второе место, восемь очков) и американцы (третье место, шесть очков). Чехи заняли в группе четвертое место (четыре очка), на последней позиции расположилась команда Германии (0). По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят по четыре команды каждой группы.

Соперник россиян по четвертьфиналу определится по завершении всех матчей группового этапа.