Тренер россиян прокомментировал разгром чехов на юниорском чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 2 мая. Сборной России по хоккею удалось выдержать удар и продолжить гнуть свою линию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди юниоров (игроки не старше 18 лет) против команды Чехии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиян Альберт Лещев.
В ночь на воскресенье россияне разгромили чехов со счетом 11:1.
"Хочу поздравить ребят с хорошей игрой. Это был довольно жесткий матч, но мы смогли выдержать удар и продолжить гнуть свою линию, - сказал Лещев. - Дисциплина всегда находится на первом месте. Есть такое выражение - "дисциплина бьет класс", и мы пользуемся этим девизом".
Главный тренер сборной России сообщил, что с Владиславым Сапуновым, попавшим под жесткий силовой в третьем периоде, все в порядке. "По поводу вратаря [на четвертьфинальный матч] мы подумаем. С Сапуновым все в порядке, он готов играть", - добавил Лещев.
Сборная России набрала девять очков в четырех матчах и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице группы B. Позднее в воскресенье в заключительном матче группы сыграют финны (второе место, восемь очков) и американцы (третье место, шесть очков). Чехи заняли в группе четвертое место (четыре очка), на последней позиции расположилась команда Германии (0). По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят по четыре команды каждой группы.
Соперник россиян по четвертьфиналу определится по завершении всех матчей группового этапа.