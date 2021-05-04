Латвийская федерация хоккея: неготовность арены "Даугава" не угрожает проведению ЧМ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира по хоккею в Латвии не находится под угрозой, несмотря на отставание в сдаче одной из тренировочных площадок турнира. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс.

Премьер Латвии не видит возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге со зрителями

Ранее глава оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис в программе латвийского телевидения "Утренняя программа" заявил, что принимающая сторона может не успеть сдать в эксплуатацию арену "Даугава" до начала турнира. Изначально стадион должен был быть сдан строителями в эксплуатацию 30 апреля.

"Безусловно, нет никакой угрозы, что чемпионат мира будет отменен. Сейчас на стадионе круглосуточно проводятся ремонтные работы. Ничего страшного, если стадион будет сдан на 7-10 дней позднее", - сказал Козиолс.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.