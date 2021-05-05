Bloomberg: требование главы ФИФА об отстранении спецпрокурора от его дела удовлетворено

В суде решили, что комментарии Келлера в пресс-релизах 2020 и 2021 годов "не были представлены объективно", что оправдывает его отвод от дела. Келлер был назначен на временную должность спецпрокурора 29 июня 2020 года Надзорной комиссией федеральной прокуратуры. Ему первоначально было поручено разобраться с четырьмя жалобами на Лаубера, Инфантино и других лиц.

ТАСС, 5 мая. Швейцарский федеральный суд удовлетворил требование главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино об отстранении специально назначенного прокурора Стефана Келлера, который занимался расследованием возможных противоправных действий бывшего федерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера и Инфантино. Об этом сообщает Bloomberg .

Летом прошлого года швейцарская прокуратура сообщила о начале разбирательства в отношении Инфантино, а также Лаубера, заявившего 24 июля об отставке с поста федерального прокурора Швейцарии. Согласно отчету Келлера, Инфантино подозревается в недолжностном использовании забронированного на ФИФА частного самолета при перелете в 2017 году из Суринама в Швейцарию. Келлер не имел полномочий самостоятельно открыть дело против Инфантино, поэтому направил отчет в Федеральную прокуратуру Швейцарии для дальнейшего расследования.

В августе комитет по этике ФИФА прекратил собственное разбирательство в отношении Инфантино в связи с отсутствием доказательств в отношении любых нарушений кодекса по этике.

Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.