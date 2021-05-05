Шесть игроков покинули расположение сборной России по хоккею

ТАСС, 5 мая. Шесть хоккеистов покинули сбор национальной команды России в Новогорске, проходящий в рамках подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Расположение команды покинули вратарь Тимур Билялов, защитники Андрей Сергеев и Никита Лямкин, нападающие Захар Бардаков, Данила Моисеев и Егор Коршков.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют с командами Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).