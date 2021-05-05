Боксер Ковалев может сменить весовую категорию

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев может провести следующий бой в первом тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

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"Первый тяжелый вес - один из вариантов", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что 38-летний Ковалев возобновляет карьеру после вынужденной паузы, причиной которой стал положительный результат допинг-теста. Возвращение стало возможным после сдачи шести допинг-тестов с отрицательным результатом, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA), осуществляющая контроль за соблюдением антидопинговых правил в сфере бокса и смешанных единоборств.

Ковалев выступал и был чемпионом мира в полутяжелом весе.