Сорокин: УЕФА отдал Петербургу дополнительные матчи Евро с учетом наследия ЧМ-2018

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча турнира. В связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Петербург.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Успешное проведение Россией летом 2018 года чемпионата мира повлияло на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отдать Санкт-Петербургу право на организацию еще трех матчей европейского первенства. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексей Сорокин.

"Для нас это решение стало свидетельством определенного доверия, Россия является по-настоящему партнером УЕФА. Но это нельзя назвать победой, это содействие тем нашим коллегам, которые оказались в трудном положении и не смогли подтвердить проведение матчей со зрителями. Через это решение реализуется наследие чемпионата мира 2018 года, это наш опыт организационный, наша инфраструктура. Все это было, я считаю, не последним аргументом для УЕФА при принятии такого решения", - сказал Сорокин.

"Увеличится нагрузка на оргкомитет, город, волонтеров. Но это приятные хлопоты", - добавил глава российской части оргкомитета.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Встречи пройдут на "Газпром-Арене", которая вмещает 68 тыс. зрителей.

Чемпионат Европы должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять стадионы на 50%, Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун, если болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу. Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Рим подтвердили квоту в 25-33%, при этом столицы Нидерландов, Румынии и Дании сохраняют возможность ее расширить. Лондон подтвердил максимальную вместимость в 25% для трех матчей групповой стадии и встречи 1/8 финала, но оргкомитет английской части Евро рассчитывает увеличить заполняемость к полуфиналам и финалу.