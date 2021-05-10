Ведущие российские пловцы и синхронистки стартуют на чемпионате Европы в Будапеште

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены начинают выступление на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Медали будут разыграны в плавании, в плавании на открытой воде, в прыжках в воду и в синхронном плавании. Россию на турнире будут представлять ведущие спортсмены сборных, для которых этот турнир будет этапом подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Будапешт должен был принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2020 году, но его проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса. Турнир продлится с 10 по 23 мая. На первой неделе медали разыграют прыгуны в воду, синхронистки и пловцы на открытой воде, с 17 мая начнутся соревнования в плавательном бассейне.

Российские команды будут бороться за медали во всех видах. Синхронистки традиционно могут завоевать все золотые награды чемпионата Европы. Команду будут представлять олимпийские чемпионки, многократные чемпионки мира и Европы Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко (дуэт), Варвара Субботина (соло), Майя Гурбанбердиева, Олеся Платонова и Александр Мальцев (микст-дуэт, не входит в олимпийскую программу).

В прыжках в воду за Россию выступят действующие чемпионы Европы Евгений Кузнецов, Виктор Минибаев, Александр Бондарь, Мария Полякова, призеры турнира Никита Шлейхер, Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева, Кристина Ильиных. Также в состав вошли Илья Молчанов, Виталия Королева, Виктор Повзнер, Руслан Терновой, Ульяна Клюева, Анна Конаныхина.

В состав сборной по плаванию отобрались многократная чемпионка мира Юлия Ефимова, чемпионы мира Евгений Рылов и Антон Чупков, призеры мировых первенств Владислав Гринев, Климент Колесников, Мартин Малютин. Выступит в Будапеште и Татьяна Белоногофф - бывшая британская спортсменка, которая с прошлого года представляет Россию.

Три года назад турнир проходил в Глазго в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. В плавании, в синхронном плавании и в прыжках в воду российские команды завоевали наибольшее число золотых наград. Соревнования в Будапеште будут иметь важное значение с точки зрения подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио, старт которым будет дан 23 июля.