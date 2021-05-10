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Формула-1

Во время Гран-при Испании "Формулы-1" выявлен один случай заражения коронавирусом

Всего было сделано 5 234 теста

ТАСС, 10 мая. Один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у представителей команд чемпионата мира по автогонках в классе машин "Формула-1" во время Гран-при Испании. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Всего было сделано 5 234 теста.

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Победителем Гран-при Испании стал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), второе место занял нидерландский гонщик Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), третье - финн Валттери Боттас ("Мерседес"). Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин стал последним из финишировавших, заняв 19-е место.

Следующий этап пройдет с 20 по 23 мая в Монако.

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