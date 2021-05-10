Григоренко и Гавриков присоединятся к сборной России по хоккею на этапе Евротура в Праге

ТАСС, 10 мая. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Михаил Григоренко и Владислав Гавриков присоединятся к сборной России в Праге, где пройдет заключительный этап Евротура. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Стал известен расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры

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Последний этап Евротура - Чешские игры - пройдет с 12 по 15 мая. 9 мая был объявлен расширенный состав сборной России на Чешские игры, в который вошел 31 хоккеист.

Гавриков в нынешнем сезоне провел 55 матчей, в которых набрал 12 (2 шайбы + 10 голевых передач) очков. 25-летний защитник является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).

Григоренко в регулярном чемпионате НХЛ провел 32 встречи, в которых отметился 12 (4+8) очками. 26-летний нападающий является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.

Чемпионат мира состоится в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.