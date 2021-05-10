Федун: церемония в честь тренера "Спартака" Тедеско была трогательной и красивой

В понедельник "Спартак" на своем поле победил "Химки" со счетом 2:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). После матча "Спартак" организовал церемонию в честь Тедеско, который покинет команду по окончании сезона.

"Сезон еще не закончился, тренера проводили, это была последняя [его] игра на нашем стадионе, - сказал Федун. - Сказали ему спасибо, у нас, у зрителей, больше не будет такой возможности. Поэтому все было трогательно и красиво, слава богу, победили. Есть ли определенность с тренером? Как только будет, сообщим".

За тур до окончания чемпионата красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Обойти "Спартак" может только "Локомотив", который имеет на три очка меньше. В заключительном туре "Спартак" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом", а "Локомотив" примет екатеринбургский "Урал". Все матчи состоятся 16 мая и начнутся в 14:00 мск.