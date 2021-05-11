Хоккеисты Задоров и Зуб сыграют за российскую команду на чемпионате мира

ТАСС, 11 мая. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Никита Задоров и игрок обороны "Оттавы" Артем Зуб сыграют за российскую команду на чемпионате мира в Риге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Зуб присоединится к национальной команде после заключительного этапа Евротура, который пройдет с 12 по 15 мая в Праге. Сообщается, что решение "Оттавы" по выступлению защитника Никиты Зайцева на чемпионате мира будет принято в среду. Его одноклубник Евгений Дадонов не сыграет на турнире по семейным обстоятельствам. Ранее согласие на игру на чемпионате мира дали игроки "Коламбуса" Михаил Григоренко и Владислав Гавриков.

Задоров в нынешнем сезоне провел 55 матчей, в которых отметился голом и семью результативными передачами. 26-летний защитник является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

25-летний Зуб в дебютном сезоне в НХЛ провел 46 матчей, забросив три шайбы и сделав 11 голевых передач. В составе сборной России Зуб стал олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019).

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.