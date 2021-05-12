Сборная России победила команду Швеции в первом матче Чешских хоккейных игр

ТАСС, 12 мая. Сборная России со счетом 6:4 победила команду в Швеции в первом матче заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр. Встреча прошла в Праге.
В составе российской команды шайбы забросили Игорь Ожиганов (14-я минута), Антон Бурдасов (22, 38), Александр Галимов (23) и Владислав Каменев (47, 60). У проигравших отличились Оскар Линдберг (9), Йеспер Фрёден (32), Филипп Холландер (48) и Джонатан Пудас (49). Ворота сборной России защищал Александр Самонов.
После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных, всего в активе россиян стало 27 очков. Второе место в таблице занимает команда Чехии (11 очков), третьими идут шведы (11), четвертыми - финны (8).
В следующем матче подопечные Валерия Брагина 13 мая сыграют с командой Финляндии, шведы в этот же день сыграют с чехами.
Чешские игры проходят в Праге в режиме "пузыря", турнир завершится 15 мая.
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|П
|ПО
|ПБ
|Ш
|О
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|6-4
|3
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|4-6
|0
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Россия
|10
|7
|0
|3
|0
|0
|0
|42-19
|27
|Швеция
|10
|3
|1
|0
|3
|0
|3
|23-27
|11
|Чехия
|9
|3
|0
|0
|1
|1
|4
|21-26
|11
|Финляндия
|9
|2
|0
|1
|0
|0
|6
|16-30
|8