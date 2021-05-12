Брагин: хоккеисты сборной России потеряли концентрацию в третьем периоде матча со шведами

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты в первом матче Чешских игр против сборной Швеции при счете 5:2 потеряли концентрацию, что позволило сопернику сократить отставание. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Брагин.

В среду россияне со счетом 6:4 обыграли шведов. В третьем периоде россияне при счете 5:2 пропустили две шайбы за одну минуту.

"Другие скорости, другой хоккей, поэтому первые пять-семь минут вкатывались, подстраивались под эти скорости, потом начали хорошо играть, - сказал Брагин. - Два периода провели с хорошей концентрацией, с обилием моментов, два большинства реализовали, но при счете 5:2 немного концентрацию потеряли. Пропустили два гола, но довели матч до победы".

Ворота сборной России в игре защищал голкипер СКА Александр Самонов. "В следующем матче, наверное, будет стоять другой вратарь. С первым номером будем определяться после Евротура. Думаю, на следующий матч будем что-то менять не только во вратарской линии. В атаке неплохо сыграли, а в обороне и нападающие, и защитники должны правильно играть в своей зоне, будем еще поправлять", - отметил специалист.

Также он добавил, что тренерский штаб сборной России поддерживает связь со всеми претендентами в сборную России из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Готовимся к приезду игроков из НХЛ, идет общение с ними, сегодня вечером уже появится официальная информация по всем", - сказал Брагин.

Сборная России досрочно стала победителем общего зачета Евротура после трех этапов, выиграв все девять матчей. В следующем матче Чешских игр подопечные Валерия Брагина 13 мая сыграют с командой Финляндии.