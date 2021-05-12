Ожиганов заявил, что его мотивирует приезд в сборную игроков НХЛ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Приезд игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в расположение сборной России перед чемпионатом мира мотивирует остальных. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России Игорь Ожиганов.

В среду сборная России со счетом 6:4 победила команду Швеции в первом матче заключительного этапа Евротура - Чешских хоккейных игр.

"Сложно сыграть идеально после такого долгого перерыва, - сказал Ожиганов. - Была подготовка, нагрузка, есть много разных факторов, но хорошо, что выиграли, победа есть победа. Приезд игроков из НХЛ, наверное, мотивирует, потому что не хочется провести месяц на сборах и не попасть на чемпионат мира".

Нападающий сборной и петербургского СКА Владислав Каменев, отметившийся дублем, поделился мнением о партнерах по звену. "Я думаю, что мы понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда. Плей-офф мы также хорошо отыграли: каждый друг друга чувствует, знает, кто и куда побежит", - отметил он.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина 13 мая сыграют с командой Финляндии.