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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Российские прыгуны в воду Королева и Молчанов завоевали бронзу на чемпионате Европы

Первое место заняли итальянцы Кьяра Пеллакани и Маттео Санторо

ТАСС, 12 мая. Россияне Виталия Королева и Илья Молчанов завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

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Россияне в сумме за пять прыжков получили 289,50 балла. Первое место заняли итальянцы Кьяра Пеллакани и Маттео Санторо (300,69), вторыми стали представители Германии Тина Пунцель и Лу Массенберг (294,27).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира. В активе российских спортсменов четыре золотые и две бронзовые награды, на втором месте идет команда Италии (3-2-3), на третьем - сборная Украины (2-2-0).

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Чемпионат Европы по водным видам спорта
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