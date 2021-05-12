Хафизуллин покинул расположение сборной России по хоккею из-за травмы

ТАСС, 12 мая. Защитник сборной России по хоккею Динар Хафизуллин покинул расположение национальной команды из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Сборная России принимает участие в чешском этапе Евротура. В среду российская команда в первом матче турнира обыграла сборную Швеции со счетом 6:4.