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Чешские хоккейные игры

Хафизуллин покинул расположение сборной России по хоккею из-за травмы

Защитник получил повреждение в матче против шведов
Динар Хафизуллин Егор Алеев/ТАСС
Описание
Динар Хафизуллин
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 12 мая. Защитник сборной России по хоккею Динар Хафизуллин покинул расположение национальной команды из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Сборная России принимает участие в чешском этапе Евротура. В среду российская команда в первом матче турнира обыграла сборную Швеции со счетом 6:4.

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"Динар Хафизуллин покидает расположение сборной из-за травмы, полученной в матче Чешских игр против Швеции. Штаб сборной желает защитнику здоровья и скорейшего восстановления к новому сезону", - говорится в сообщении.

В следующем матче Евротура подопечные Валерия Брагина 13 мая сыграют с командой Финляндии.

 

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