Прядкин отметил отличную организацию финала Кубка России по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин отметил организацию финального матча Бетсити - Кубка России между "Локомотивом" и "Крыльями Советов". Об этом он рассказал ТАСС.
В финале в Нижнем Новгороде московский "Локомотив" выиграл у самарских "Крыльев Советов" со счетом 3:1.
"Организация супер! Здорово, столько народу пришло", - сказал Прядкин.
Матч посетили свыше 21,5 тыс. зрителей. Стадион "Нижний Новгород" вмещает 43,3 тыс. человек.