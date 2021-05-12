Прядкин отметил отличную организацию финала Кубка России по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин отметил организацию финального матча Бетсити - Кубка России между "Локомотивом" и "Крыльями Советов". Об этом он рассказал ТАСС.