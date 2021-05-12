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Футбол в России

Прядкин отметил отличную организацию финала Кубка России по футболу

Матч посетили свыше 21,5 тыс. зрителей
Президент Российской премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Российской премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин отметил организацию финального матча Бетсити - Кубка России между "Локомотивом" и "Крыльями Советов". Об этом он рассказал ТАСС.

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В финале в Нижнем Новгороде московский "Локомотив" выиграл у самарских "Крыльев Советов" со счетом 3:1.

"Организация супер! Здорово, столько народу пришло", - сказал Прядкин.

Матч посетили свыше 21,5 тыс. зрителей. Стадион "Нижний Новгород" вмещает 43,3 тыс. человек.

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