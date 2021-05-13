Николич: футболисты "Локомотива" отпразднуют победу в финале Кубка России "как надо"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" будут отмечать победу в финале Кубка России "как надо". Об этом заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Марко Николич.

"Локомотив" в девятый раз стал обладателем Кубка России по футболу

В среду "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" в финале Кубка России по футболу со счетом 3:1. Матч прошел в Нижнем Новгороде.

"Я хочу, чтобы сегодня вечером, может быть и завтра, сейчас договоримся об этом, праздновали как надо, потому что надо праздновать важные дни, а потом собрать силы на последний тур (чемпионата России)", - сказал Николич.

Железнодорожники стали обладателями трофея в девятый раз, московский клуб является рекордсменом по количеству побед в турнире.

В Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) "Локомотиву" осталось провести одну игру с "Уралом" из Екатеринбурга. Железнодорожники занимают третью строчку после "Зенита", досрочно ставшего чемпионом России, и московского "Спартака", опережающего команду Николича на три очка. Игры последнего тура пройдут 16 мая.