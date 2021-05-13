Инспекторы допинг-контроля РУСАДА взяли в апреле у спортсменов около 900 проб

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле взяли у спортсменов 896 проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Четыре российских фигуриста были проверены инспекторами РУСАДА на допинг в марте

"В апреле 2021 года было собрано 896 проб, из которых 765 - за счет средств субсидии, 108 - на основе заключенных контрактов и 23 - по заказу других тестирующих организаций", - сказал представитель пресс-службы.

В январе 2021 года РУСАДА взяло у спортсменов 608 допинг-проб, в феврале - 705, в марте - 701.

За 2020 год было отобрано 8 294 пробы, из которых 650 - в декабре. 1 декабря исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов сообщил ТАСС, что за 11 предыдущих месяцев агентство отобрало 7 644 пробы и досрочно выполнило годовой план (7 500).