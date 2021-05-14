Синхронисты Платонова и Мальцев выиграли произвольную программу на чемпионате Европы

ТАСС, 14 мая. Российские синхронисты Олеся Платонова и Александр Мальцев завоевали золотую медаль в произвольной программе смешанных дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Будапеште.

Мальцев и Платонова начали выступать в дуэте с ноября 2020 года. На этапе Кубка мира в Казани в апреле россияне завоевали золотые медали. Ранее на чемпионате Европы в Будапеште он в дуэте с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу.

Мальцев стал шестикратным чемпионом Европы. В активе 25-летнего синхрониста также четыре золотые и две серебряные медали чемпионатов мира.

Смешанные дуэты не являются олимпийским видом программы. Соревнования в этой дисциплине были включены в программу чемпионатов Европы с 2016 года. Первые медали чемпионата мира в смешанных дуэтах были разыграны в 2015 году.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира, в активе российских спортсменов восемь золотых, две серебряные и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Италии (4-2-6), на третьем - сборная Украины (3-4-1). Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.