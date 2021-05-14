Фигуристы Косторная и Алиев не попали в основной состав сборной России на новый сезон

В состав женской команды вошли Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова. В резервный список попали Косторная и Елизавета Нугуманова.

ТАСС, 14 мая. Чемпионы Европы в одиночном катании Алена Косторная и Дмитрий Алиев были включены в резервный состав сборной России по фигурному катанию на предстоящий олимпийский сезон. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России.

Загитову и Медведеву не включили в состав сборной России на олимпийский сезон

В мужском катании в список членов сборной вошли Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко. В резерв включены Алиев, Петр Гуменник и Артур Даниелян.

В парах выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не были включены в состав национальной команды на следующий сезон в соответствии с критериями Минспорта РФ.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.