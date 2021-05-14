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Футбол в Испании

СМИ: Зидан принял решение покинуть мадридский "Реал" по окончании сезона

Сообщается, что тренер намерен оставить свой пост на фоне усталости
Зинедин Зидан EPA-EFE/Peter Powell
Описание
Зинедин Зидан
© EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 14 мая. Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан покинет свой пост по окончании сезона независимо от результатов выступлений команды в чемпионате Испании. Об этом сообщает телеканал TeleMadrid.

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Отмечается, что причиной ухода 48-летнего специалиста является моральная и физическая усталость.

Зидан был назначен тренером "Реала" в 2019 году, ранее он уже тренировал мадридский клуб - с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Реал" трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей.

В нынешнем сезоне "Реал" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, в котором по итогам двух матчей уступил лондонскому "Челси". "Реал" с 78 очками после 36 игр занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставание от лидирующего мадридского "Атлетико" составляет два очка за два тура до окончания соревнований.

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