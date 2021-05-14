СМИ: Зидан принял решение покинуть мадридский "Реал" по окончании сезона

ТАСС, 14 мая. Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан покинет свой пост по окончании сезона независимо от результатов выступлений команды в чемпионате Испании. Об этом сообщает телеканал TeleMadrid .

Отмечается, что причиной ухода 48-летнего специалиста является моральная и физическая усталость.

Зидан был назначен тренером "Реала" в 2019 году, ранее он уже тренировал мадридский клуб - с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Реал" трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей.

В нынешнем сезоне "Реал" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, в котором по итогам двух матчей уступил лондонскому "Челси". "Реал" с 78 очками после 36 игр занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставание от лидирующего мадридского "Атлетико" составляет два очка за два тура до окончания соревнований.