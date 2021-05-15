Евротур выявил проблему с вратарем. Сборная России ждет голкипера из НХЛ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты уступили на заключительном этапе Евротура, Чешских играх, во втором матче подряд и заняли на турнире последнее место, забросив в последних двух играх одну шайбу. Евротур окончательно выявил проблему у сборной России во вратарской линии, поэтому тренерский штаб команды в заявке на чемпионат мира сохранит одно место для голкипера из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В субботу россияне проиграли сборной Чехии со счетом 0:4, а в четверг уступили финнам - 1:4. На старте турнира в среду сборная России обыграла команду Швеции - 6:4.

В день последней игры Евротура с чехами к национальной команде присоединились защитники из НХЛ Владислав Гавриков ("Коламбус") и Артем Зуб ("Оттава"). В отличие от них, еще один представитель лиги Михаил Григоренко на лед вышел, как и ожидалось. В "Коламбусе" он в основном играл на краю, но в сборной ему пришлось вспомнить навыки центрального нападающего - тренерский штаб поставил его в тройку к Антону Слепышеву и Антону Бурдасову.

По сравнению с матчем с финнами, в воротах вместо Ивана Бочарова сыграл Иван Федотов. Таким образом, каждую встречу на Чешских играх начинали разные вратари - единственную для россиян успешную игру со шведами провел Александр Самонов, который, видимо, будет на старте чемпионата мира основным вратарем. Питерский армеец сменил Федотова после пропущенной третьей шайбы и в игре с чехами.

"Я верю в Самонова, к сожалению, Бочаров и Федотов не оправдывают надежд. Защитники из НХЛ будут помогать вратарю, самое главное, чтобы нападение забивало. Все-таки в двух играх с чехами и финнами одна шайба - это маловато. Конечно, все под нагрузкой, и чемпионат мира будет тяжелым", - отметил в разговоре с ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Чешское усиление

В матче с чехами главный тренер сборной России Валерий Брагин разбил армейскую первую тройку, вместо Слепышева передвинув к Максиму Шалунову и Константину Окулову казанца Дмитрия Воронкова. Это сочетание оставило у тренеров хорошее впечатление. "У них были очень хорошие моменты, поэтому так их пока и оставим. У него самого [Воронкова] два хороших момента было", - сказал после матча Брагин.