Евротур выявил проблему с вратарем. Сборная России ждет голкипера из НХЛ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты уступили на заключительном этапе Евротура, Чешских играх, во втором матче подряд и заняли на турнире последнее место, забросив в последних двух играх одну шайбу. Евротур окончательно выявил проблему у сборной России во вратарской линии, поэтому тренерский штаб команды в заявке на чемпионат мира сохранит одно место для голкипера из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В субботу россияне проиграли сборной Чехии со счетом 0:4, а в четверг уступили финнам - 1:4. На старте турнира в среду сборная России обыграла команду Швеции - 6:4.
В день последней игры Евротура с чехами к национальной команде присоединились защитники из НХЛ Владислав Гавриков ("Коламбус") и Артем Зуб ("Оттава"). В отличие от них, еще один представитель лиги Михаил Григоренко на лед вышел, как и ожидалось. В "Коламбусе" он в основном играл на краю, но в сборной ему пришлось вспомнить навыки центрального нападающего - тренерский штаб поставил его в тройку к Антону Слепышеву и Антону Бурдасову.
По сравнению с матчем с финнами, в воротах вместо Ивана Бочарова сыграл Иван Федотов. Таким образом, каждую встречу на Чешских играх начинали разные вратари - единственную для россиян успешную игру со шведами провел Александр Самонов, который, видимо, будет на старте чемпионата мира основным вратарем. Питерский армеец сменил Федотова после пропущенной третьей шайбы и в игре с чехами.
"Я верю в Самонова, к сожалению, Бочаров и Федотов не оправдывают надежд. Защитники из НХЛ будут помогать вратарю, самое главное, чтобы нападение забивало. Все-таки в двух играх с чехами и финнами одна шайба - это маловато. Конечно, все под нагрузкой, и чемпионат мира будет тяжелым", - отметил в разговоре с ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Чешское усиление
В матче с чехами главный тренер сборной России Валерий Брагин разбил армейскую первую тройку, вместо Слепышева передвинув к Максиму Шалунову и Константину Окулову казанца Дмитрия Воронкова. Это сочетание оставило у тренеров хорошее впечатление. "У них были очень хорошие моменты, поэтому так их пока и оставим. У него самого [Воронкова] два хороших момента было", - сказал после матча Брагин.
Вне заявки остался Дмитрий Юдин, в пару к капитану команды Егору Яковлеву был передвинут Алексей Марченко. Также оказался не заявлен форвард "Авангарда" Денис Зернов, вместо которого появился Иван Морозов в сочетании с Кириллом Марченко. При этом Брагин не стал ставить к ним Василия Подколзина, они год назад успешно играли втроем в СКА и молодежной сборной России, оставив Эмиля Галимова. Позже оказалось, что Юдин и Зернов не попали в окончательный состав.
По сравнению с россиянами, в составе у чехов было несколько игроков НХЛ, что ощутимо повлияло на ход матча. Форвард "Детройта" Филип Задина, два дня назад сделавший дубль в матче со шведами (3:2 в овертайме), открыл счет и в субботней игре дальним броском. После гола Брагин запросил видеопросмотр на момент положения вне игры, однако на "О2-Арене" не оказалось камер системы "видеогол". Проводивший же первый и последний матч на турнире Филип Хитил из "Рейнджерс" был одним из ассистентов забросившего четвертую шайбу Томаша Зогорны. Один из голов хозяева забили благодаря назначенному буллиту.
Забить же чехам, у которых в обороне второй матч проводил Филип Гронек из "Детройта", россиянам не удалось. Арбитры еще не засчитали гол Шалунова, усмотрев нарушение Яковлевым правил на обладателе Кубка Гагарина этого года Шимоне Грубеце.
Сборная России заняла последнее, четвертое место в турнирной таблице Чешских игр с тремя очками. Победителями заключительного этапа Евротура стали чехи (8 очков), второе место заняли шведы (4), третье - финны (3).
После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. Всего в активе россиян 27 очков в Евротуре. Второе место заняли чехи (19 очков), третьими стали шведы (15), четвертыми - финны (11).
С шведским тренером вратарей
На этот раз заявка на чемпионат мира составляет не 25 игроков, как обычно, а 28. Штаб команды, по словам Брагина, принял решение сохранить одно место в заявке для вратаря и нападающего, которых ждут из НХЛ. В первом раунде Кубка Стэнли сыграют три команды, в составах которых есть российские вратари. Это "Айлендерс" с Семеном Варламовым и Ильей Сорокиным, "Флорида" с Сергеем Бобровским и нынешний обладатель трофея "Тампа" с Андреем Василевским.
Во всех трех командах россияне являются основными голкиперами, а у "островитян" Сорокин - дублер Варламова. В полной мере сборная России сможет рассчитывать на кого-то из вратарей из НХЛ, если какая-то из этих команд завершит сезон 24 мая, то есть проиграет в первых четырех матчах своей серии. Тогда освободившийся голкипер сможет быть готовым к плей-офф первенства мира, пройдя положенный карантин.
Предварительный состав сборной России из 25 игроков на чемпионат мира был объявлен в тот же день по окончании заключительного этапа Евротура. В него вошли вратари Самонов (СКА), Федотов (ЦСКА); защитники Зуб ("Оттава", НХЛ), Иван Проворов ("Филадельфия", НХЛ), Иван Задоров ("Чикаго", НХЛ), Гавриков ("Коламбус", НХЛ), Никита Нестеров ("Калгари", НХЛ), Григорий Дронов ("Металлург"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба - "Локомотив"); нападающие Слепышев, Шалунов, Окулов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Бурдасов, Морозов, Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все - СКА), Сергей Толчинский ("Авангард"), Воронков ("Ак Барс"), Григоренко ("Коламбус", НХЛ), Александр Барабанов ("Сан-Хосе", НХЛ).
Капитаном команды вместо Яковлева, не попавшего в окончательную заявку, будет Слепышев, а ассистентами - Бурдасов, Григоренко, Ожиганов, Зуб, Гавриков, Алексей Марченко, Тимкин, Окулов и Шалунов. Поедут в Ригу, но будут тренироваться по индивидуальной программе в "пузыре" ФХР Бочаров, Илья Сафонов ("Ак Барс") и Подколзин (СКА), которые останутся пока вне заявки. По индивидуальной программе в Риге будет тренироваться Кирилл Кирсанов и Кирилл Марченко.
Впервые за долгое время не сможет помочь сборной России тренер вратарей Рашит Давыдов, у которого в последние две недели наблюдается повышенное давление. Его заменит работавший в "Спартаке" швед Стефан Перссон.