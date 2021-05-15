Кущенко: "Нижний Новгород" доказал, что можно добиваться результатов со скромным бюджетом

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" доказал, что можно добиваться хороших результатов на высоком уровне со скромным бюджетом. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

ЦСКА победил "Нижний Новгород" со счетом 79:75 в третьем матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал. Счет в серии до двух побед стал 2-1, соперником армейцев в полуфинальном противостоянии до трех побед станет петербургский "Зенит".

"Это была одна из самых крутых четвертьфинальных серий за последние сезоны, - сказал Кущенко. - Команды показали какой-то невероятный баскетбол, и, понятно, в этом большая заслуга "Нижнего". После проигрыша "Финала восьми" Лиги чемпионов удалось показать, что команда на хорошем уровне. Но главный урок "Нижнего" в том, что можно делать сильную, боеспособную команду с таким бюджетом (в прошлом сезоне бюджет клуба составлял порядка 300 млн рублей, у ЦСКА - более 2 млрд, - прим. ТАСС). Надо обратить внимание на работу [тренера Зорана] Лукича, [генерального менеджера Сергея] Панова, менеджмента - это сигнал командам Единой лиги ВТБ со схожими бюджетами, что можно добиваться результатов на высоком уровне".

Другую пару полуфиналистов составили краснодарский "Локомотив-Кубань" и казанский УНИКС.

ЦСКА является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Армейцы неизменно выигрывают титул с 2012 года. В прошлом сезоне победитель не был определен из-за пандемии коронавируса. Лучшим результатом "Нижнего Новгорода" в Единой лиге ВТБ является второе место в сезоне-2013/14.