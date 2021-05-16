Стадионом не вышел. "Нижний Новгород" поднялся в РПЛ вместо "Оренбурга"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" и "Нижний Новгород" вышли в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команда из Нижнего Новгорода, имеющая в распоряжении арену чемпионата мира, смогла это сделать благодаря последним поправкам в регламент, "Оренбург" не прошел лицензирование для выступления в премьер-лиге из-за малой вместимости стадиона.
В субботу матчами 42-го тура завершилось первенство ФНЛ. "Крылья Советов" с 101 очком стали чемпионами второго по силе дивизиона, второе место занял "Оренбург" (94), третьим стал "Нижний Новгород" (88), четвертой - владикавказская "Алания" (77).
По спортивному принципу место в премьер-лиге завоевали "Крылья" и "Оренбург". "Нижний Новгород" и "Алания" получали право сыграть в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ. Но 5 мая комиссия Российского футбольного союза (РФС) отказала в лицензии "Оренбургу" и "Алании", 12 мая были отклонены апелляции клубов. Домашняя арена "Оренбурга" не соответствует требованиям высшего дивизиона по вместимости, "Алании" было отказано в связи с реконструкцией стадиона. Бюро исполкома РФС не допустило клубы в виде исключения.
Ситуация вынудила вносить поправки в регламент стыковых матчей, его новая редакция была опубликована за час до начала последнего тура ФНЛ. Согласно изменениям стыковые матчи состоялись бы, только если бы получившие лицензию "Торпедо" или "Балтика" опережали "Аланию". В ином случае приоритетное право остаться в премьер-лиге без переходных матчей получали 13-я и 14-я команды премьер-лиги. В итоге реализовался последний вариант.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер написал в Instagram, что команда обязана играть в премьер-лиге. "Команда вышла в премьер-лигу по спортивному принципу, ровно по тем правилам, которые предписаны, - написал Паслер. - Безусловно, мы обязаны играть в премьер-лиге, у нас есть команда, у нас все подтверждено с финансированием. Я не знаю, какие могут быть вопросы к стадиону, этот стадион - один из лучших в стране, и не только в стране. На многих стадионах с большей вместимостью, беговыми дорожками близость к моменту, игроку очень сильно теряется, вот этот стадион очень комфортный, уютный, и все, что происходит на поле, ты абсолютно точно видишь. Вообще странная позиция, странное решение, искренне надеюсь на понимание и здравый смысл, те требования, которые закладываются, иногда излишни".
Ранее президент "Оренбурга" Василий Еремякин сообщил ТАСС, что клуб продолжит добиваться получения лицензии, в том числе готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
"Торпедо" имело шанс на стыки
"Торпедо" и калининградская "Балтика" в последнем туре упустили шанс сыграть в стыковых матчах за выход в премьер-лигу.
Московский клуб на своем поле проиграл ярославскому "Шиннику", одержавшему первую победу с 20 ноября. Команда с 25 очками после 42 игр заняла последнее, 22-е место в турнирной таблице. "Торпедо" с 72 очками расположилось на шестой строчке.
"Торпедо" имело преимущество в игре, однако реализовать моменты футболисты хозяев не смогли. После матча главный тренер команды Александр Бородюк сообщил ТАСС, что клуб нуждается в нападающих. "Мы уже говорили, все это видят, мы нуждаемся в классных нападающих, которые будут реализовывать моменты, мы создаем очень много моментов, но реализация подводит, - сказал он. - Когда в команде есть три-четыре нападающих, вот тогда появляется баланс в атакующей линии, если будет на каждой позиции конкуренция, команда будет конкурентоспособной".
"Крылья Советов" остановили "Балтику"
"Крылья Советов" на выезде обыграли "Балтику" со счетом 1:0 и установили рекорд второго по силе дивизиона по количеству очков за один сезон. Самарский клуб, который 5 мая досрочно выиграл лигу, набрал 101 очко. Ранее рекорд принадлежал грозненскому "Тереку" (ныне "Ахмат"), который в 2004 году набрал 100 очков, и саранской "Мордовии" (клуб прекратил существование в 2020 году), добившейся такого же результата в сезоне-2011/12.
Единственный мяч в игре на 19-й минуте забил нападающий Егор Голенков, этот гол стал 100-м для клуба в этом сезоне. Ранее форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев установил рекорд по количеству забитых мячей во втором дивизионе, на его счету 40 голов в 42 играх.
"Крылья Советов" одержали 32 победы при пяти ничьих и пяти поражениях. Последний раз самарцы проиграли в ФНЛ на выезде 29 ноября "Оренбургу" (1:2), беспроигрышная серия клуба составляет 17 матчей (16 побед, одна ничья). "Балтика" заняла пятое место по итогам чемпионата с 73 очками.
По спортивному принципу ФНЛ должны покинуть "Акрон" (Тольятти), "Томь" (Томск), "Иртыш" (Омск), "Динамо" (Брянск), "Чертаново" (Москва) и "Шинник".