Стадионом не вышел. "Нижний Новгород" поднялся в РПЛ вместо "Оренбурга"

Перед последним туром ФНЛ были внесены изменения в регламент, в результате в текущем сезоне стыковых матчей не будет, не получившие лицензию "Оренбург" и "Алания" останутся во втором по силе дивизионе

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" и "Нижний Новгород" вышли в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команда из Нижнего Новгорода, имеющая в распоряжении арену чемпионата мира, смогла это сделать благодаря последним поправкам в регламент, "Оренбург" не прошел лицензирование для выступления в премьер-лиге из-за малой вместимости стадиона.

В субботу матчами 42-го тура завершилось первенство ФНЛ. "Крылья Советов" с 101 очком стали чемпионами второго по силе дивизиона, второе место занял "Оренбург" (94), третьим стал "Нижний Новгород" (88), четвертой - владикавказская "Алания" (77). По спортивному принципу место в премьер-лиге завоевали "Крылья" и "Оренбург". "Нижний Новгород" и "Алания" получали право сыграть в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ. Но 5 мая комиссия Российского футбольного союза (РФС) отказала в лицензии "Оренбургу" и "Алании", 12 мая были отклонены апелляции клубов. Домашняя арена "Оренбурга" не соответствует требованиям высшего дивизиона по вместимости, "Алании" было отказано в связи с реконструкцией стадиона. Бюро исполкома РФС не допустило клубы в виде исключения. Ситуация вынудила вносить поправки в регламент стыковых матчей, его новая редакция была опубликована за час до начала последнего тура ФНЛ. Согласно изменениям стыковые матчи состоялись бы, только если бы получившие лицензию "Торпедо" или "Балтика" опережали "Аланию". В ином случае приоритетное право остаться в премьер-лиге без переходных матчей получали 13-я и 14-я команды премьер-лиги. В итоге реализовался последний вариант.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер написал в Instagram, что команда обязана играть в премьер-лиге. "Команда вышла в премьер-лигу по спортивному принципу, ровно по тем правилам, которые предписаны, - написал Паслер. - Безусловно, мы обязаны играть в премьер-лиге, у нас есть команда, у нас все подтверждено с финансированием. Я не знаю, какие могут быть вопросы к стадиону, этот стадион - один из лучших в стране, и не только в стране. На многих стадионах с большей вместимостью, беговыми дорожками близость к моменту, игроку очень сильно теряется, вот этот стадион очень комфортный, уютный, и все, что происходит на поле, ты абсолютно точно видишь. Вообще странная позиция, странное решение, искренне надеюсь на понимание и здравый смысл, те требования, которые закладываются, иногда излишни". Ранее президент "Оренбурга" Василий Еремякин сообщил ТАСС, что клуб продолжит добиваться получения лицензии, в том числе готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. "Торпедо" имело шанс на стыки "Торпедо" и калининградская "Балтика" в последнем туре упустили шанс сыграть в стыковых матчах за выход в премьер-лигу. Московский клуб на своем поле проиграл ярославскому "Шиннику", одержавшему первую победу с 20 ноября. Команда с 25 очками после 42 игр заняла последнее, 22-е место в турнирной таблице. "Торпедо" с 72 очками расположилось на шестой строчке.