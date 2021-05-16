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ЧМ по хоккею в Риге

Российские хоккеисты прибыли в Ригу на чемпионат мира и отправились на самоизоляцию

Игроки будут заниматься с тренерами по общей физической подготовке по видеосвязи
Хоккеисты сборной России Официальный сайт Федерации хоккея России
Описание
Хоккеисты сборной России
© Официальный сайт Федерации хоккея России

ТАСС, 16 мая. Сборная России прибыла в Ригу на чемпионат мира по хоккею и ушли на самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Согласно регламенту Международной федерации хоккея (IIHF) члены национальных команд должны находиться на самоизоляции с 16 по 18 мая.

Российские хоккеисты будут заниматься с тренерами по общей физической подготовке по видеосвязи. С 18 по 20 мая российская команда проведет три тренировки на льду.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами, начало - 16:15 мск.

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ЧМ по хоккею в Риге
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