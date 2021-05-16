Российские хоккеисты прибыли в Ригу на чемпионат мира и отправились на самоизоляцию

ТАСС, 16 мая. Сборная России прибыла в Ригу на чемпионат мира по хоккею и ушли на самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Сборная России прибыла в Ригу и проходит самоизоляцию по регламенту ИИХФ с 16 по 18 мая. Игроки будут заниматься с тренерами по ОФП по видеосвязи. 18-19-20 мая команда проведёт три тренировки на льду до первого матча со сборной Чехии, который состоится 21 мая в 17:15 МСК.

Согласно регламенту Международной федерации хоккея (IIHF) члены национальных команд должны находиться на самоизоляции с 16 по 18 мая.

Российские хоккеисты будут заниматься с тренерами по общей физической подготовке по видеосвязи. С 18 по 20 мая российская команда проведет три тренировки на льду.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами, начало - 16:15 мск.