Покровская: российские синхронистки мерзли на чемпионате Европы, Пацкевич заболела

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Синхронистки во время чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште сразу после выступлений мерзли, поскольку не могли воспользоваться теплым душем. Об этом ТАСС рассказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская, отметив, что это стало причиной заболевания двукратной олимпийской чемпионки Александры Пацкевич.

Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта завершились в субботу, было разыграно десять комплектов наград. Российская команда завоевала шесть золотых медалей, победив во всех дисциплинах, в которых приняла участие (в произвольном соло, в дуэтах, в микст-дуэтах и в технической программе групп).

"Всем было непонятно, почему были закрыты души, - сказала Покровская. - Как проточная вода могла содействовать распространению ковида? Вода в бассейне была прохладной, поэтому было ужасно, что после выступлений нельзя было погреться в душе".

"Даже в плане гигиены - после воды необходимо обмываться. Если они плавают в общей ванне, то непонятно, почему нельзя было пустить в душ. Причем всем тренерам и командам. Но организаторы говорили, что таковы правила по предотвращению распространения ковида", - добавила она.

Пацкевич должна была выступить в технической программе групп, однако после первой тренировки она почувствовала недомогание. "У нее поднялась высокая температура. Но это не ковид, потому что у нас каждый день брали ПЦР-тесты. Это как раз результат того, что она промерзла", - отметила Покровская.

В составе команды Пацкевич заменила Вероника Калинина.