Свирин: сборная России по академической гребле способна выиграть медали на Олимпиаде

В воскресенье финальной предолимпийской регатой в швейцарском Люцерне завершился отбор на Игры в Токио, российская команда завоевала всего семь лицензий, из которых пять - в Швейцарии. Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли лицензию в соревнованиях парных двоек, Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова - в соревнованиях двоек распашных без рулевого, Андрей Потапкин и Илья Кондратьев - в парной двойке, Александр Вязовкин - в одиночке, а Никита Моргачев, Артем Косов, Николай Пименов и Павел Сорин - в парных четверках. В апреле на европейской квалификационной регате российские спортсменки завоевали лицензии в женской одиночке (Анна Пракатень) и парной двойке легкого веса (Анастасия Лебедева и Мария Боталова).

"Отбор закончен, все путевки на данный момент разыграны, сборная России имеет семь олимпийских лицензий, соответственно, 15 спортсменов будут выступать на Играх в Токио. Из четырнадцати классов судов наши гребцы будут выступать в половине, а перед Играми-2016 в Бразилии у нас было шесть лицензий. Если подводить итоги квалификации для российской команды, то мы должны помнить провальный 2019 год, когда на чемпионате мира не сумели завоевать ни одной лицензии. Это была практически катастрофа, поэтому имеющиеся сегодня семь лицензий можно назвать колоссальным прорывом", - сказал Свирин.

"Но мы прекрасно понимаем, что максимальное количество лицензий - 14, и мы ставим задачу бороться на следующее олимпийское четырехлетие. Но и сейчас у нас есть спортсмены, есть кому побеждать. Последние медали россияне выигрывали в нашем виде спорта в 2004 году, нам очень важно прервать в Токио эту череду неудач. Времени на подготовку осталось немного, но мы реально понимаем, что если финальный этап подготовки удастся пройти без сбоев, то некоторые наши экипажи способны биться за выход в финал и медали Игр в дальнейшем", - продолжил собеседник ТАСС.

Свирин напомнил, что в комплексной целевой программе, утвержденной Министерством спорта РФ, указано, что на Играх в Токио российские гребцы должны завоевать две медали. "У нас остается большое количество проблем, о которых мы продолжим говорить и которые будем решать после окончания Олимпийских игр. Но мы способны завоевать медали в Токио и для достижения этой цели будем сейчас прикладывать максимум усилий", - заключил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.