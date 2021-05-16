Абрамян: занимающий третье место на "Джиро" Власов способен хорошо выступить на Олимпиаде

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россиянин Александр Власов, занимающий после девяти этапов третье место в общем зачете престижной шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия", способен показать высокий результат и на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение высказал ТАСС главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян.

В воскресенье Власов, выступающий на казахстанскую команду "Астана", занял третье место на девятом этапе и впервые в карьере стал призером этапа Гранд-тура. В общем зачете россиянин отстает от лидера, колумбийца Эгана Берналя из Ineos Grenadiers ("Инеос гренадирс") на 21 секунду. Вторым идет бельгиец Ремко Эвенепул из Deceuninck-Quick Step ("Декёнинк - куик степ"). Он опережает россиянина на шесть секунд.

"Я очень рад успеху Александра, который сейчас является одним из лидеров профессиональной команды "Астана", он второй год показывает хорошие результаты и сейчас входит в топ-10 лучших спортсменов. Радует меня также то, что Власов, который сейчас является лидером сборной России, так хорошо выступает накануне Олимпийских игр в Токио, где мы должны выступить достойно. Тем более что рельеф олимпийской трассы вполне подходит под этого спортсмена, который очень быстро прогрессирует", - сказал Абрамян.

"Немаловажно отметить стабильность роста результатов Власова, нет такого, что сегодня он едет, а завтра - нет. И на Олимпиаде он также способен показать хороший результат. После "Джиро" мы будем ждать этого спортсмена на чемпионате России в Пензе, он планировал туда приехать", - добавил тренер.

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

Чемпионат России в Пензе пройдет с 16 по 21 июня, Олимпийские игры в Токио - с 23 июля по 8 августа.