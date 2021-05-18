Песков: Путин пока не планирует посещать матчи сборной России на Евро-2020 в Петербурге

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать 12 июня матч Россия - Бельгия на чемпионате Европы по футболу, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока мне не известно о планах президента присутствовать на этом матче. Все-таки это национальный праздник (12 июня отмечается День России - прим. ТАСС), поэтому пока в планах у президента этого нет", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, не планирует ли Путин посетить матч Россия - Финляндия, который пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня, Песков повторил, что "пока нет в графике у президента [такого плана]". "Но это же дело такое: если будет принято решение, естественно, президент посетит матч, но пока в графике этого нет", - сказал представитель Кремля.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).